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قصة مواطنة نجحت في اقتحام مجال المقاولات وتقسيط السيارات بطريف

منذ 16 ساعة
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قصة مواطنة نجحت في اقتحام مجال المقاولات وتقسيط السيارات بطريف

سلطان الهوير (صدى):
تمكنت المواطنة "سماهر محمد الرويلي" من إثبات نفسها بالعمل في مجالات ظلت لعقود حكرًا على الرجال، لتؤكد بذلك أن السيدات قادرات على اقتحام أي مجال طالما توافرت لديهن العزيمة والإصرار على النجاح.

وبدأت المواطنة المقيمة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مشوارها بالعمل في صالة سيارات وتقسيط السيارات، وبعدها اتجهت إلى العمل في مجال بيع حديد التسليح.

وشقت "سماهر" طريقها في عالم المقاولات بالعمل في أحد مكاتب المقاولات بطريف، وشرعت في توريد الرمل وعمل المنازل السكنية.

ولم تكتفِ بذلك بل أشرفت على بنايتين بنفس المحافظة، وحرصت خلال ذلك على متابعة عملها ميدانياً بتوريد الرمل والحفر والدفان.

سيارات
السيارات
طريف
منطقة الحدود الشمالية
الرمل

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82126
منذ 14 ساعة
بالتوفيق
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131046
منذ 13 ساعة
موفقه خير ..
زائر
زائر عدد التعليقات : 1
منذ 13 ساعة
والله والنعم منها الله يوفقها ويرزقها من واسع فضله ويستر عليها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15308
منذ 11 ساعة
انتصار اقتحمت قبلها سوق العقار .. كلهن شملولات
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51873
منذ 7 ساعات
ما شاء الله وتبارك بالتوفيق
شعبيات
شعبيات عدد التعليقات : 202
منذ 4 ساعات
ليس هذا هو دورها في الحياة
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9589
منذ 3 ساعات
الله يوفقها لما هو فيه خير ***
صهيب
صهيب عدد التعليقات : 1
منذ 37 دقيقة
دورها في الحياة انجاب الاولاد وتربيتهم هذ الي توجر فية
إنسآن حقيقي.
إنسآن حقيقي. عدد التعليقات : 15
منذ 23 دقيقة
المرأة الحقيقية هي من تحافظ على مكانها ودورها الحقيقي الذي وجدت من اجله

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
المرأة الحقيقية هي من تحافظ على مكانها ودورها الحقيقي الذي وجدت من اجله
إنسآن حقيقي.
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارفع نفوسنا واعفها ونقها عن الدناءة والوساخة
صهيب
دورها في الحياة انجاب الاولاد وتربيتهم هذ الي توجر فية
ماجدالعبيدان
التعليم حضورى لطلاب وطالبات المرحله الابتدائيه افضل من المنصه افضل بكثير للطالب والطالبه و اولياء الامور
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

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