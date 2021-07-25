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بالفيديو.. مستشار تربوي يكشف خطة وزارة التعليم لعودة الدراسة حضوريًا

منذ 23 ساعة
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بالفيديو.. مستشار تربوي يكشف خطة وزارة التعليم لعودة الدراسة حضوريًا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة تحصين الطلاب ضد كورونا استعدادا للعودة الحضورية إلى 30%

وقال المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي لقناة " الإخبارية "إأنه يجب على الأسر بسرعة إعطاء أبنائهم اللقاحات استعدادًا للدراسة حضوريًّا، مشيرًا إلى أن اللقاح أمن وفعال.

وأضاف : التعليم لديه خطة لعودة الطلاب إلى المدارس حيث لايزيد عدد الطلاب في الفصل عن 20 طالب والفصل الدراسي سوف ينقسم إلى قسمين، و5 أيام خلال اسبوعين دراسة.

وأوضح الحمادي أن عودة الطلاب ستكون في 21 محرم المقبل أي بعد شهر و6 أيام، والتي تليها عودة المعلمين والمعلمات في 14 محرم، وتسبقها عودة الهيئة الإدارية في 29 ذو الحجة الجاري لتهيئة المدارس بعد انقطاع عامين تقريبًا.

وأكد على أهمية التهيئة النفسية للطلاب والطالبات؛ خاصة بعد انقطاع قرابة السنتين عن المدارس ومساعدتهم على تنظيم الوقت بالتشجيع على النوم مبكرًا وعدم السهر.

وتَوقع بأن تكون الدراسة في المرحلة الابتدائية (تعليمًا عن بُعد)، كما ستقسم الدراسة في الفصول إلى شعبتين، ويحضر الطلاب 5 أيام خلال أسبوعين.

الطلاب
وزارة التعليم
كورونا
اللقاحات

التعليقات

خالد الحربي
خالد الحربي عدد التعليقات : 125
منذ 20 ساعة
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
اللهم احفظ علينا هذه النعم وعلى الله توكلنا
وكل عام وانتم بخيروصحة وسلامة
ودمتم بحفظ الله سالمين
زائر
زائر عدد التعليقات : 4788
منذ 20 ساعة
الدراسة عن بعد وصعب يكون هناك اي حضور لطلاب والحالات مازالت في ارتفاع
خالد الحربي
خالد الحربي عدد التعليقات : 125
منذ 20 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
خالد الحربي
خالد الحربي عدد التعليقات : 125
منذ 20 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سارة
سارة عدد التعليقات : 58
منذ 16 ساعة
ماينفع الابتدائي عن بعد. وان كان لابد ياليت تكون الدراسة الصباح لأن العصر ماينفع ابد. العيل لامشى ابوه مشى معه وخلا جواله بالغرفة ويهرج المدرس ولااحد حوله. عن بعد تنفع لثانوي والمتوسط.
**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5483
منذ 16 ساعة
وهذا الصح تكون المرحلة الابتدائية عن بعد لأنهم صغار سن ولا راح يحافظوا على الاحترازات والتباعد داخل المدرسة .
اضف الى ذلك ان اعمارهم اقل من 12 سنة .
**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5483
منذ 16 ساعة
وهذا الصح تكون المرحلة الابتدائية عن بعد لأنهم صغار سن ولا راح يحافظوا على الاحترازات والتباعد داخل المدرسة .
اضف الى ذلك ان اعمارهم اقل من 12 سنة .
سارة
سارة عدد التعليقات : 58
منذ 15 ساعة
معلمة الابتدائي تعب عليها و ضغط نفسي بعد. مدري تتابع عيالها مدري تتابع بنات مدرستها وكلهم صغار ويبيلهم متابعة وطولة بال. ولاتنسون بعض الأمهات اميات لايعرفون القراءة والكتابة. بينما الثانوي والمتوسط يعتمدون ع نفسهم. ياليت تسون استفتاء قبل تصدرون القرار
سارة
سارة عدد التعليقات : 58
منذ 15 ساعة
معلمة الابتدائي تعب عليها و ضغط نفسي بعد. مدري تتابع عيالها مدري تتابع بنات مدرستها وكلهم صغار ويبيلهم متابعة وطولة بال. ولاتنسون بعض الأمهات اميات لايعرفون القراءة والكتابة. بينما الثانوي والمتوسط يعتمدون ع نفسهم. ياليت تسون استفتاء قبل تصدرون القرار
احمد
احمد عدد التعليقات : 655
منذ 13 ساعة
نبي الدراسه عن بعد لجميع المراحل الوضع خارج عن السيطره.. وطاقم التمريض يعي هذا. الطاقم بيجامل وبيهدي الوضع ولاكن إذا جينا للصراحه فالكلام يختلف
البندري
البندري عدد التعليقات : 1
منذ 13 ساعة
والله الحين كرونا ماصارت الا بالمدارس وعندنا اطفال صغار اعمارهم اقل من السنه نطلع بهم مولات جمعات وسهرات وكل مكان تو نتذكر كرونا بالمدرسه انا اصوت الابتدائي لازم حضوري لانه حرام ضاعو الاطفال
فهد ابو ثامر
فهد ابو ثامر عدد التعليقات : 2
منذ 8 ساعات
التعليم عن بعد هو الوسيليه الوحيد لمنع تفشي الفايروس لا نريد انهيار صحي الوضع غير مطمن
ماجدالعبيدان
ماجدالعبيدان عدد التعليقات : 1
منذ 37 دقيقة
التعليم حضورى لطلاب وطالبات المرحله الابتدائيه افضل من المنصه افضل بكثير للطالب والطالبه و اولياء الامور

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
المرأة الحقيقية هي من تحافظ على مكانها ودورها الحقيقي الذي وجدت من اجله
إنسآن حقيقي.
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارفع نفوسنا واعفها ونقها عن الدناءة والوساخة
صهيب
دورها في الحياة انجاب الاولاد وتربيتهم هذ الي توجر فية
ماجدالعبيدان
التعليم حضورى لطلاب وطالبات المرحله الابتدائيه افضل من المنصه افضل بكثير للطالب والطالبه و اولياء الامور
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

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