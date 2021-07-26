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أول تحرك من إمارة جازان بشأن قائد مركبة تعمد عبور الأودية أثناء جريانها

منذ يوم
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أول تحرك من إمارة جازان بشأن قائد مركبة تعمد عبور الأودية أثناء جريانها

جازان (صدى):
قالت حساب إمارة منطقة جازان أن الجهات المختصة ممثلة في الدفاع المدني والمرور وبتوجيهات سمو أمير منطقة جازان، اتخذت اجراءاتها بتطبيق مخالفة (المجازفة بعبور الأودية والشعاب اثناء جريانها) على قائد المركبة المتهور بعبور سيول وادي جيزان و من يتجاوز الأنظمة بالمجازفة بعبور السيول.

جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة جرف السيول لسيارة حاول قائدها عبور وادي بجازان.

يذكر أن منطقة جازان شهدت خلال الأيام الماضية أمطاراً بين الغزيرة وشديدة الغزارة على معظم محافظاتها، سالت على إثرها معظم أودية المنطقة.

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شاهد.. لحظة جرف السيول لمركبة في وادي جازان

سيول
إمارة جازان
الأودية

التعليقات

سلطان
سلطان عدد التعليقات : 722
منذ يوم
سبحان الله ناس مبوشة عقولها رجال وليس برجال
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131068
منذ يوم
يستاهل مايجيه ..
سعيد الهلالي
سعيد الهلالي عدد التعليقات : 165
منذ يوم
والله المفروض غرامة مليون ريال ويمنع من القيادة عشر سنوات. هذا اخر الهياط وقلت الحياء
سعيد الهلالي
سعيد الهلالي عدد التعليقات : 165
منذ يوم
والله المفروض غرامة مليون ريال ويمنع من القيادة عشر سنوات. هذا اخر الهياط وقلت الحياء
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 611
منذ يوم
خل الهياط ينفعك السيارة وتالف ومخالفة بتاكلها والمهايط وجهة طاح
شبيه صويحبي
شبيه صويحبي عدد التعليقات : 354
منذ 14 ساعة
السيل ليس غزير فيما يبدو....
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51873
منذ 13 ساعة
مهايطي اهبل والمفروض يترك يعوم مع سيارته
الغامدي
الغامدي عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
قدام عيني والسيل ماكان قوي والفزعه ماجات يتفرجون عليه وولده يصيح من فوق الكبري لكن هذا القات ومايفعل
الغامدي
الغامدي عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
قدام عيني والسيل ماكان قوي والفزعه ماجات يتفرجون عليه وولده يصيح من فوق الكبري لكن هذا القات ومايفعل
الغامدي
الغامدي عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
قدام عيني والسيل ماكان قوي والفزعه ماجات يتفرجون عليه وولده يصيح من فوق الكبري لكن هذا القات ومايفعل

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أحدث التعليقات

الا فلذات اكبادنا
خلوا الترم الاول عن بعد لحد مانشوف القاح لسن ١٢ سنه نافع لهم والا لا ترى الكثير ما أخذ القاح وشهر فترة قصيره حتى...
مسلم
الله يثبتك نصيحتي لك استمع للقرآن باستمرار وبكثرة واختر من القراء صاحب الصوت الندي وادع بدعاء النبيﷺ اللهمَّ إنِّي عبدُك، ابنُ عبدِك، ابنُ أمَتِك،...
مغرد
اخساهم الله كيف يبغون يخلصون منه والا كيف
لللل
دعاره علنيه
أبو فرج
الله يكون في العون المعلم سوف يقوم بواجبه سوا حضوري او عن بعد. ارج ممن يعلق لا يجرح في المعلم

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