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قاتل يستعد للزواج من شقيقة القتيل

منذ ساعة
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قاتل يستعد للزواج من شقيقة القتيل

واشنطن (صدى):
في واقعة غريبة من نوعها، يستعد رجل اتهم بجريمة قتل في أمريكا، للزواج من شقيقة القتيل، وذلك بعد 30 عاما أمضاها في السجن.

وقالت كريستال شقيقة القتيل: "لقد طلب مني الزواج ليلة رأس السنة، وقلت: نعم، نوع التواصل الذي لدينا لن يفهمه الآخرون".

وكان قد تم العثور على المجني عليه مقتولا بطعنة في صدره وبعيار ناري بين عينيه عام 1989، وتردد أنه قضى مع الجاني ليلة الحادث في تناول الخمر.

وبإلقاء القبض على الجاني أفاد بأنه لا يتذكر تفاصيل الحادث لأنه فقد وعيه بسبب الشرب وتدخين الماريجوانا، واعتقد أن صديقه قد انتحر ثم اعترف لاحقا بإطلاق النار عليه، بعد تضييق الخناق عليه.

زواج
قاتل
قتيل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15288
منذ ساعة
حلو كتير .. لا محبة إلا من بعد عداوة

لكن انتبه تنتقم منك وتخليك عيرة .. لمن لا يعتبر
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131034
منذ 57 دقيقة
إرهابيون مجرمون ، للخبائث مدمنون ..

.. عليهم من الله مايستحقون ..

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ابو بدر
يا اخوان يمكن المتوفي فيه مرض كرونا وهذا ممنوع لمسه الا من قبل نا مختصين لمنع العدوى
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