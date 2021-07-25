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الرئيس التونسي يجمد البرلمان ويرفع الحصانة عن كافة أعضائه

منذ 46 دقيقة
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الرئيس التونسي يجمد البرلمان ويرفع الحصانة عن كافة أعضائه

تونس (صدى):
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه.

كما قرر سعيد إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية.

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع طارىء عقده سعيد مع القيادت الأمنية والإطارات العسكرية في وقت متأخر من أمس الأحد بقصر قرطاج، في أعقاب مظاهات شهدتها كافة مدن البلاد تخللتها أعمال عنف وتخريب طالت مقرات حركة النهضة و اشتباكات مع قوات الأمن.

وأوضح أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك ملفات الجرائم التي ترتكب في حق تونس ويتم إخفائها في وزارة العدل، مضيفا أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يتولى تعيينه، وأعضاء حكومة يتولى كذلك تعيينهم باقتراح من رئيس الحكومة.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن هذه التدابير الاستثنائية، اقتضاها الوضع الذي وصلت إليه البلاد، بعد تهاوي المرافق العمومية، واندلاع عمليات حرق ونهب وتوزيع بعض الأطراف الأموال لبعض الأحياء من أجل دفعها إلى الاقتتال الداخلي، من أجل إنقاذ الدولة لتونسية ومجتمعها.

تونس
الرئيس التونسي
البرلمان
الحصانة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15272
منذ 35 دقيقة
تونس شهدت أحداث رمزية تمخضت عن إحداثيات وقرارات احترافية احترازية سعيدية أضافت للشرعية الجمهورية لبنة دستورية سوية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15272
منذ 15 دقيقة
الإرهاب من ليبيا سينقل إلى تونس لولا الله ثم تصرف قيس بن سعيد الحكيم بإغلاق حدود تونس وإيقاف الطيران المدني في المطارات

بالتوفيق لشعب ورئيس تونس

الأهم الوعي بالإحداث والمخططات الظلامية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تحكي مع مين يا دكتور .. الناس بلمت
د محمد ماجد بخش
بل الحبوب التي تسمى بحبوب السعادة هي ما تلعب في المخ .. الله يخذل من يدخلها البلاد .. ويستخدمها دون وصفة معتمدة
د محمد ماجد بخش
كل واحـد مننا ماسك من السكه طـرف لا هدف لي فيك يظهرلي ولا لك شي هـدف
د محمد ماجد بخش
الإرهاب من ليبيا سينقل إلى تونس لولا الله ثم تصرف قيس بن سعيد الحكيم بإغلاق حدود تونس وإيقاف الطيران المدني في المطارات بالتوفيق لشعب...
ابو يوسف
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك

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