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شريهان توجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نجاح "كوكو شانيل"

منذ ساعة
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شريهان توجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نجاح "كوكو شانيل"

القاهرة (صدى):
أعربت الفنانة المصرية، شريهان، عن سعادتها بنجاح العرض المسرحي "كوكو شانيل"، الذي انطلق، في 20 يوليو الجاري عبر منصة شاهد، موجهة شكرها لرئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

وأكدت شريهان أن منصة "شاهد" نجحت بتوصيل رسالتها التي كانت ترغب بتقديمها، دون أي تنازلات من الممكن أن تؤثر على الحلم.

وقالت شريهان: "بالفعل نجحت شاهد بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وبمجهود سيادة المستشار تركي آل الشيخ. نعم، نجحت شاهد واستطاعت توصيل رسالتي والتي لم يكن فيها أي مفاوضات، وغير قابلة لأي تنازلات، وبناءً عليه قمت باختيار جميع العناصر الفنية الكبيرة المحترمة والمحترفة لتجسيد شكري".

وتابعت: "انحنائي لعموم المرأة في العالم أجمع بالجودة التي أتمناها لتليق بحضرة المتفرج، وبكم، وبي، وهو حلم قديم أسست له كثيرًا، وظل أمام عيني لا يفارقني منذ العام 1998 أحاول جعله حقيقة كما يجب أن يكون، وأنت يا عمرو تعلم عنه الكثير منذ البداية، وتعلم عن تطوراته في العام 2000 حتى العام 2016.. ‏ثم خروجه إلى مرحلة التحضير، وهي مرحلة بالنسبة لي أهم من المرحلة التنفيذية إلى أن خرج للنور العام 2021.. ولذلك كنت أنتظر تحقيق هذا الحلم كما هو دون أي تعديل أو تغير أو إضافة".

وأضافت: "‏لم أقبل أي تنازل كان من الممكن أن يؤثر على هذا الحلم، لذلك كنت على رأس وداخل كل جزئية، وكل تفصيلة، لتنفيذ هذا العمل الصعب والشاق والممتع. وهنا أود أن أشكر شركة (‎العدل جروب) لالتزامها بتوفير جميع العناصر المبدعة العظيمة وتحمّلها مشقة دقتي الشديدة لخروج حلمي كما نراه جميعًا".

هيئة الترفيه
شريهان
تركي ال الشيخ
كوكو شانيل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15272
منذ ساعة
ونحن بدورنا نشكر شريهان على كل هزة وحزة ونطة وحطة وبطة قامت بها في هذا العمل الشهير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82126
منذ ساعة
دخلوا جوف عتقك وعتقه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131032
منذ ساعة
قالوا // يوم شاب ودوه ( لتر... ) .. جلد يابس مثل افم الشنّه ، ماعاد فيه ليان أبد ..
.. بس ياالله أهي حكحكه ، مع عصير البطيخ كلش مااشي ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15272
منذ 30 دقيقة
غسل الغسيل في داخل الغسالة المغلقة ونشره أمام الملأ في الفضاء المفتوح .. بعد إزالة أثر الشحوب والتقدم في العمر بالماكياج الساحر

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