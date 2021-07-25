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أمطار غزيرة تهطل على أنحاء متفرقة في جازان "فيديو"

منذ 37 دقيقة
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أمطار غزيرة تهطل على أنحاء متفرقة في جازان "فيديو"

جازان (صدى):
أظهر مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة في جازان، حيث امتلأت الشوارع بمياه الأمطار التي قد تعرقل الحركة المرورية.

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أحد المسارحة والحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب.

يذكر أن استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض "وادي الدواسر".

جازان
أمطار غزيرة
الشوارع
الحركة المرورية
مياه الأمطار

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66792
منذ 34 دقيقة
الله يجعلها أمطار خير وبركة
يستاهلون اهل جيزان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82101
منذ 7 دقائق
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة

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بلبل البحر
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د محمد ماجد بخش
مثل ما الجرين يمثل الأندية والشعب الرياضي .. الزعاق يمثل الجرين الحضاري في العلوم الحضارية في المملكة العربية السعودية لماذا لا تمنح وزارات الدولة...
د محمد ماجد بخش
أوقفوا أي حرب نفسية على الجرين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
د محمد ماجد بخش
بالتوفيق .. وفي انتظار الموسم الجديد والدوري القادم وإن كنت أرى أن وزير الرياضة سوف يغار منصبه ومن المحتمل أن يصب ذلك في مصلحة...

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