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تطورات جديدة في حادث الاعتداء على 3 أطباء بمستشفى في مكة

منذ 39 دقيقة
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تطورات جديدة في حادث الاعتداء على 3 أطباء بمستشفى في مكة

مكة المكرمة (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لتجمع مكة المكرمة الصحي، حاتم المسعودي، آخر تطورات حادثة الاعتداء على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة.

ولفت إلى أنه فور وقوع الحادث تم فتح تحقيق في الحادثة، وإحالة المعتدين إلى الجهات ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الحادث من خلال الإدارة القانونية للتجمع، ومحاسبة المعتدين من خلال الجهات المختصة.

وأكد أن الاعتداء على الممارس الصحي سواء لفظيًا أو جسديًا جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل العقوبة فيها إلى 10 سنوات سجن، وغرامة تقدر بنحو مليون ريال.

يذكر أن أقارب شخص متوفى بأحد مستشفيات مكة المكرمة، قاموا بالاعتداء على 3 أطباء بعد دخولهم في مشادة كلامية.

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التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15255
منذ 19 دقيقة
جريمة حديثة وفق القانون.. الممارس الصحي أو الطبيب المعالج خط إحمر

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