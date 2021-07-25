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تعليم تبوك يطلق برامج التدريب الصيفي بعد غد

منذ يوم
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تعليم تبوك يطلق برامج التدريب الصيفي بعد غد

عطاالله العمراني (صدى):
تنطلق بعد غد الثلاثاء برامج التدريب الصيفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث (بنين) وتستهدف البرامج شاغلي الوظائف التعليمية ضمن مسارات عدة خلال الفترة من 17/ 12/ 1442هـ إلى 18/ 1 / 1443هـ .

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على أهمية التدريب وأثره الإيجابي على تطوير رأس المال المعرفي ما يسهم في تطوير مهارات شاغلي الوظائف التعليمية نحو الأفضل، معرباً عن شكره وتقديره لوزارة التعليم وللمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، نظير ما يجده شاغلو الوظائف التعليمية من اهتمام كبير بتطوير أداءهم وتمهيرهم لضمان أعلى مؤشرات الأداء من خلال برامج ‫التدريب الصيفي واستثمار الإجازات بما يسهم بالارتقاء بمستويات الأداء للعملية التعليمية وينعكس على التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات وهم محور العملية التعليمية بكافة عناصرها.

من جهته أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث (بنين) أمين غليلة أن التدريب الصيفي يتضمن خمسة مسارات للتدريب هي التثقيف المهني ، التربية البدنية ، القيادة التربوية ، المناهج وطرق التدريس والصحة النفسية والاجتماعية، لافتاً إلى عدة ضوابط وشروط للتسجيل ليتمكن المتدرب من الحصول على شهادة إتمام البرنامج التدريبي الذي يلتحق به وهي أن يكون البرنامج الذي يتقدم له المرشح متوافقاً مع تخصصه مهام عمله ، وأن يلتزم المتدرب بحضور كامل ساعات التدريب وأن لا تزيد عدد البرامج التي يلتحق بها عن برنامج واحد في اليوم الواحد ، مشيراً إلى أن رابط الدخول إلى قاعات التدريب سيرسل إلى إيميل المتدرب المسجل في الرابط المعلن.

التعليقات

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أحدث التعليقات

الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
الحمروني
لقد هرمنا من اجل هذا اليوم

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