قائد منتخب ألمانيا يطلب الزواج من صديقته بعد مباراة الأخضر

وكالات (صدى):
طلب قائد منتخب ألمانيا ماكس كروس المشارك في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو، الزواج من صديقته ديلارا، بعد فوز منتخب الماكينات على الأخضر.
وجلس ماكس كروس على ركبتيه بعد الفوز "3-2" على الأخضر في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بمنافسات كرة القدم.
كما خاطب صديقته التي تتواجد حالياً في ألمانيا، قائلا:"إذا كنت تستطيعين مشاهدة هذا، أسألك إذا كنت تريدين أن تصبحي زوجتي".
وقال ماكس كروس، مهاجم فريق يونيون برلين الألماني، إنه خطط لهذه الخطوة في البداية بعد تسجيله هدفاً في أولمبياد طوكيو.