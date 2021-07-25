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الهلال يتغلب على إليريا السلوفيني بثلاثية نظيفة

منذ ساعة
1548
الهلال يتغلب على إليريا السلوفيني بثلاثية نظيفة

ماجد محمد (صدى):
تغلب فريق الهلال على نظيره "إليريا ليوبليانا السلوفيني" بثلاثية نظيفة، في اللقاء الودي الثاني الذي يخوضه الفريق، ضمن معسـكره الإعدادي المقام حاليا في النمسا، استعدادًا لمنافسـات الموسم الرياضي الجديد، حيث أحرز أهداف الهلال الثلاثي "محمد كنو، صالح الشهري وموسى ماريغا".

ومنح مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" كافة أعضاء الفريق راحة يوم غد الأثنين؛ نظير المجهود الذي بذلوه طوال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق يوم الجمعة المقبل نظيره "هيرتا برلين الألماني" وديا، وذلك بدلا من فريق "إيبار الإسباني".

يذكر أن الثنائي جوستافو كويلار واندري كاريلو سيلتحقان بعد غد الثلاثاء بمعسكر الفريق في النمسا، وذلك بعد تمتعهما بإجازة، نظير مشاركتهما في بطولة كوبا أمريكا مع منتخبي بلديهما.

الهلال
نادي الهلال
النمسا
ليوناردو جارديم
إليريا ليوبليانا السلوفيني

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
الله يحمينا جميعا ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء وضيق
د محمد ماجد بخش
عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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