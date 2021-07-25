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الأرصاد: الأيام القادمة ستشهد عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية (فيديو)

منذ 15 دقيقة
1169
الأرصاد: الأيام القادمة ستشهد عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية (فيديو)

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن المركز رصد إنحسار نسبي للحالة التي أثرت على أجواء المملكة، خاصة جنوب منطقة الرياض، ونجران، امتدادًا إلى المرتفعات الجبلية لجازان، وعسير، والباحة وحتى مرتفعات مكة المكرمة.

وتوقع أن تبدأ أجواء المملكة بالاستقرار مع بقاء فرصة تكون السحب على المرتفعات الجبلية، لافتا إلى أن المركز نبه أكثر من مرة بشأن السيول المنقولة، مضيفا أن هذه السيول تعد من أخطر الظواهر الجوية، وفقا لما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن الأيام القادمة ستشهد عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، لافتا إلى أن شهر أغسطس المقبل هو أعلى الشهور الصيف حرارة على أجواء المملكة.

الرياض
مكة المكرمة
جازان
عسير
المملكة
أغسطس
المركز الوطني للارصاد

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احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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