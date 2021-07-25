لجنة الحكام توضّح آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية وتكلفتها

عامر العمري (صدى):
أوضحت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية للموسم الرياضي 2021-2022.
وذكرته أنه يتم رفع طلب الإسناد قبل 16 يوما من موعد المباراة سواء على أرض الفريق أو خارجه، مع إرفاق الحوالة الخاصة بسداد تكلمة الطلب أو تسليم شيك مصدق قبل المباراة بـ 16 يوما.
وأضافت أنه في حال قام الناديان بالطلب والتدويل لنفس المباراة، يتم اعتبار الطلب من النادي الذي أتم الحوالة أولاً، ويتم إعادة الرسوم للنادي الأخر.
ولفتت إلى أن الخيار الأول يكون بطلب 4 حكام غير سعوديين، ممثلين في حكم ساحة، وحكم مساعد ثاني، وحكم مساعد أول، وحكم فيديو، والتكلفة 175 ألف ريال، أما الخيار الثاني فسيكون 5 حكام غير سعوديين ممثلين في حكم ساحة، وحكم مساعد ثاني، وحكم مساعد أول، وحكم فيديو، وحكم مساعد فيديو، والتكلفة 219 ألف ريال.