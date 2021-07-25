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قصة مواطنة نجحت في اقتحام مجال المقاولات وتقسيط السيارات بطريف

منذ ساعتين
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قصة مواطنة نجحت في اقتحام مجال المقاولات وتقسيط السيارات بطريف

سلطان الهوير (صدى):
تمكنت المواطنة "سماهر محمد الرويلي" من إثبات نفسها بالعمل في مجالات ظلت لعقود حكرًا على الرجال، لتؤكد بذلك أن السيدات قادرات على اقتحام أي مجال طالما توافرت لديهن العزيمة والإصرار على النجاح.

وبدأت المواطنة المقيمة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مشوارها بالعمل في صالة سيارات وتقسيط السيارات، وبعدها اتجهت إلى العمل في مجال بيع حديد التسليح.

وشقت "سماهر" طريقها في عالم المقاولات بالعمل في أحد مكاتب المقاولات بطريف، وشرعت في توريد الرمل وعمل المنازل السكنية.

ولم تكتفِ بذلك بل أشرفت على بنايتين بنفس المحافظة، وحرصت خلال ذلك على متابعة عملها ميدانياً بتوريد الرمل والحفر والدفان.

سيارات
السيارات
طريف
منطقة الحدود الشمالية
الرمل

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82092
منذ 17 دقيقة
بالتوفيق

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..
ع. س. ع
ما دام المدرب السمسار سعد الفقري ما معنا إنجاز مجاملات ومحسوبيات والضحية المنتخب السعودي وإنجازات الوطن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه الله يسعدك يا الزعاق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه الله يسعدك يا الزعاق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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