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أمير تبوك يواسي أسرة الثنيان في وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان

منذ 3 ساعات
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أمير تبوك يواسي أسرة الثنيان في وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان

عطاالله العمراني (صدى):
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة الثنيان في وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان رحمه الله جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه سموه بابن الفقيد فهد بن ثنيان الثنيان وأعرب سموه خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب أبن الفقيد فهد الثنيان باسمه وكافة أسرة الثنيان عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
الله يحمينا جميعا ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء وضيق
د محمد ماجد بخش
عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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