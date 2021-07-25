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باكستاني وطريقة غريبة في التعامل مع الذبيحة
منذ 5 ساعات
1875
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131015
منذ 46 دقيقة
هههههههههههههههههههههه ..
.. ياله من اهبل ..
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أحدث التعليقات
سارة
معلمة الابتدائي تعب عليها و ضغط نفسي بعد. مدري تتابع عيالها مدري تتابع بنات مدرستها وكلهم صغار ويبيلهم متابعة وطولة بال. ولاتنسون بعض الأمهات...
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من تعيس اهوج ارعن ..
سارة
معلمة الابتدائي تعب عليها و ضغط نفسي بعد. مدري تتابع عيالها مدري تتابع بنات مدرستها وكلهم صغار ويبيلهم متابعة وطولة بال. ولاتنسون بعض الأمهات...
ابو محمد 😎 ✍️
تكفون قصوا روسهم ، هذولا يسطون ويسرقون بتهديد السلاح ، وجب قتلهم حداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرها وشر من به شر .. آمين ..
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