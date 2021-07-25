استشاري: "الجاثوم" يعد أحد أعراض مرض النوم القهري "فيديو"

أميرة خالد (صدى):
كشف الدكتور سعد الشريف، عن أعراض مرض النوم القهري، قائلا:"النوبات المفاجئة التي لا يمكن مقاومتها خارج أوقات النوم المعتادة".
وأضاف سعد الشريف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية:"بعض المرضى قد يشتكوا من شلل اليقظة وندبات ارتخاء بعض العضلات المؤقت، كما يشتكي البعض من شلل النوم المعروف بالجاثوم".
وأشار:"هذه الأعراض قد تبدأ بشكل مفاجئ وتزداد تدريجيا إلى أن تصل ذروتها"، مبينا أن الجاثوم يدخل ضمن أعراض النوم القهري.
وتابع:"أغلب الحالات تبدأ في سن المراهقة وبداية الشباب وهو مرض مزمن وبعض الحالات قد تتحسن مع تقدم العمر".