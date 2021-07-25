الأخضر الأولمبي يفتقد فرصة التأهل من دور المجموعات بعد خسارته أمام ألمانيا "صور"

ماجد محمد (صدى):
افتقد الأخضر الأولمبي فرصة التأهل من دور المجموعات بعد خسارته أمام ألمانيا بنتيجة "3-2"، حيث تعد الخسارة الثانية في المجموعة.
وسجل المنتخب الألماني هدف المباراة الأولى في الدقيقة 10 عن طريق نديم أميري، فيما أحرز الأخضر الأولمبي هدف التعادل في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب سامي النجعي.
ونجح المنتخب الألماني في تسجيل الهدف الثاني عن طريق آكي في الدقيقة 44، بينما سجل سامي النجعي الهدف الثاني، ثم عاد المنتخب الألماني مجددا ليتقدم بالنتيجة 3-2 بعد أن سجل أودوخاي هدفا ثالثا لألمانيا في الدقيقة 75.