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الداخلية : ضبط أكثر من 19 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

منذ 5 ساعات
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الداخلية : ضبط أكثر من 19 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الداخلية عن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" خلال المدة من 8 / 12 / 1442هـ حتى 14 / 12 / 1442ه.

ولفتت إلى أن إجمالي المخالفات بلغت 19293 مخالفة، وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6204)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2571)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2455)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2001).

وسجلت منطقة القصيم (1704) مخالفة، تليها منطقة الجوف بـ(1088)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(635)، ومنطقة تبوك بـ(590)، ومنطقة جازان بـ(487)، ومنطقة عسير بـ(473)، ومنطقة نجران بـ(383)، ومنطقة الباحة بـ(377)، ومنطقة حائل بـ(325).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

وزارة الداخلية
الداخلية
كورونا
فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
الله يحمينا جميعا ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء وضيق
د محمد ماجد بخش
عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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