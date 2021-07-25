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وظائف شاغرة في الشركة التعاونية للتأمين

منذ 37 دقيقة
1258
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وظائف شاغرة في الشركة التعاونية للتأمين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعاونية للتأمين عن توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض، بمسميات أخصائي رواتب، ومسؤول الأداء والمكافآت.

واشترطت على المتقدم لشغل وظفية "أخصائي رواتب" أن يكون من حملة البكالوريوس في التخصصات التالية المالية، والمحاسبة، أو ما يعادلها.

واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة "مسؤول الأداء والمكافآت" أن يكون من حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، والموارد البشرية أو ما يعادلها.

كما اشترطت توافر خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي:

أخصائي رواتب : من هــــــــــــــــنا 

مسؤول الأداء والمكافآت: من هــــــــــــــنا 

وظائف
الرياض
وظائف شاغرة
شركة التعاونية للتأمين
أخصائي رواتب
ومسؤول الأداء والمكافآت

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131004
منذ 27 دقيقة
موفقين خير ..

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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