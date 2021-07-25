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تسريبات جديدة تكشف سرعة شحن "آيفون 13" للكهرباء

منذ ساعة
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تسريبات جديدة تكشف سرعة شحن "آيفون 13" للكهرباء

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير حديثة تسريب جديد بشأن هاتف "آيفون 13" المرتقب الإعلان عنه في شهر سبتمبر المقبل والذي يتعلق هذه المرة بسرعة شحنه كهربائيا.

وكشفت التسريبات أن شركة "أبل" الأمريكية قد تزيد من سرعات شحن البطارية سلكيا لبعض طرازات "آيفون 13" إلى أعلى تيار وهو "25 وات"، وفقا لـموقع "جي إس مارينا" للتكنولوجيا.

وتدعم تشكيلة هواتف "آيفون 12" التي طرحت العام الماضي تيار شحن يصل إلى 20 وات، لكن ذكر الموقع أنه حتى في حال زيادة سعة الشحن إلى 25 وات فقد لا يتحسن وقت الشحن بشكل كبير.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير أن هاتف "آيفون 13" قد يتميز أيضا بشحن لاسلكي أسرع، الذي يصل حاليا إلى 15 وات باستخدام شاحن "MagSafe".

يذكر أن أبرز التسريبات التي رافقت هاتف "آيفون 13" الجديد هو أنه سيمتلك سعة تخزين بيانات تصل حتى 1 تيرابايت، كما أنه قد يحتوي على مربع كاميرا أكبر حجما من الخلف.

شركة أبل
آيفون13
سرعة شحن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131004
منذ 30 دقيقة
طيب ..

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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