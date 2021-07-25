نصيحة مهمة للحفاظ على سيارتك الفارهة من السرقة

أميرة خالد (صدى):
سهلت مفاتيح السيارات الجديدة على قائدي المركبات الكثير من الأمور، إلا أنها جعلت من سرقة السيارات أكثر سهولة.
وحذر خبراء السيارات من أنظمة الدخول بدون مفتاح، مبينة أن العصابات تستخدم تقنية الترحيل لاستقبال الإشارة من المفتاح الموجود في المنزل وينقلون الإشارة إلى جهاز محمول مما يسمح لهم بفتح قفل السيارة والانطلاق بها.
ونصح الخبراء قائدي المركبات بتخزين مفاتيحهم في علب معدنية أو أكياس واقية خاصة تمنع الإشارات.
يذكر أن صانعوا السيارات يعملوا على تحسين أمان أنظمة الدخول بدون مفتاح، حيث أعلنت دودج مؤخراً عن نظام تحقق مزدوج سيقلل سرعة المحرك لبعض الطرازات عالية الأداء إلى 675 دورة في الدقيقة ما لم يتم إدخال رقم التعريف الشخصي الصحيح في النظام الترفيهي.