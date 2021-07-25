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امرأة تتعرض لهجوم عنيف من 100 فأرًا

منذ 38 دقيقة
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امرأة تتعرض لهجوم عنيف من 100 فأرًا

لندن (صدى):
هاجم أكثر من 100 فأر، السيدة سوزان تريفتاب البالغة من العمر 43 عامًا؛ حيث انقضت الفئران عليها أثناء سيرها في حديقة في لندن، وأخذت تقضم وتنهش في قدمها.

وكشفت السيدة، أنها رأت أكثر من 100 فأر يتنقلون عبر العشب في الحديقة ومن ثم هجمت كتلة الفئران عليها و قفزت عليها تاركة لها كدمات وعضات متفرقة في جسدها، مضيفة: "لم أر قط هذا العدد الكبير من الحيوانات ناهيك عن الفئران.. كان الأمر مقرفًا، لا أستطيع أن أكون متأكدا لكنني اعتقدت أنه كان هناك أكثر من 100 فأر.. شعرت أنني سأمرض".

وتابعت:"كانوا يزحفون على رجلي واضطررت إلى ركلهم.. كان الظلام قد حل للتو لذلك كان من الصعب معرفة من أين أتوا"، مستطردة: "كانوا يقضمون على قدمي ويحاولون الجري على جسدي"، وعانت سوزان من لدغات وكدمات في ساقيها وذراعها وتعاني من بعض التوعك أثر هذا الهجوم.

 

 

لندن
امرأة
فئران
هجوم عنيف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130989
منذ 19 دقيقة
ليش مايقتلون الفواسق ، هذي نتيجة عدم إتباع الطرق المشروعه في مثل هذه الحاله .. هذي نتيجة العنطزه المفسحله المخنزه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
4lovex2
لاتتشمتون ترا صدق كلامها صحيح الوحدة شينه وإنا بنفسي اعاني منها إذا الإنسان عايش لوحده تجيه ضيقه صدر وهموم لايعلم عنها إلا الله وحده.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعوض عليهاا ..
رااايق
أشفيه هذا درعم كذا ** لا يكون هذا اللي يوصل طلبات *** هههههههههههههههه

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