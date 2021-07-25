امرأة تتعرض لهجوم عنيف من 100 فأرًا

لندن (صدى):
هاجم أكثر من 100 فأر، السيدة سوزان تريفتاب البالغة من العمر 43 عامًا؛ حيث انقضت الفئران عليها أثناء سيرها في حديقة في لندن، وأخذت تقضم وتنهش في قدمها.
وكشفت السيدة، أنها رأت أكثر من 100 فأر يتنقلون عبر العشب في الحديقة ومن ثم هجمت كتلة الفئران عليها و قفزت عليها تاركة لها كدمات وعضات متفرقة في جسدها، مضيفة: "لم أر قط هذا العدد الكبير من الحيوانات ناهيك عن الفئران.. كان الأمر مقرفًا، لا أستطيع أن أكون متأكدا لكنني اعتقدت أنه كان هناك أكثر من 100 فأر.. شعرت أنني سأمرض".
وتابعت:"كانوا يزحفون على رجلي واضطررت إلى ركلهم.. كان الظلام قد حل للتو لذلك كان من الصعب معرفة من أين أتوا"، مستطردة: "كانوا يقضمون على قدمي ويحاولون الجري على جسدي"، وعانت سوزان من لدغات وكدمات في ساقيها وذراعها وتعاني من بعض التوعك أثر هذا الهجوم.