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4 نقاط تجمع لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام

منذ 8 ساعات
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4 نقاط تجمع لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي أكثر من ٥٠٠ موظف وموظفة لاستقبال المعتمرين والمصلين من خلال أربع نقاط تجمع (نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه - نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد - نقطة تجمع الشبيكة)، للدخول إلى المسجد الحرام، حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه جرى استقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية وتجهيز صحن المطاف والمسعى بالدورين الأرضي والأول بملصقات التباعد الجسدي، بما تتناسب مع معايير أعداد المعتمرين بالمسجد الحرام لمواكبة خطة الرئاسة لموسم العمرة.

وأكد أن الرئاسة وفرت منظومة من الخدمات المتكاملة، والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، التي تسعى لزيادة الحرص على سلامة المصلين والمعتمرين، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.

المسجد الحرام
شؤون الحرمين
المعتمرين
المصلين

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
زيارة خارجية يعني لمسؤول محلي إعلان توسعة خارجية للمسؤولية
د محمد ماجد بخش
الله يحمينا جميعا ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء وضيق
د محمد ماجد بخش
عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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