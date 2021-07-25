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وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك غدًا

منذ 7 ساعات
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وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك غدًا

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد، أن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يبدأ يوم غدٍ الاثنين، زيارة رسمية لدولة البوسنة والهرسك.

وأوضحت الوزارة، أنه تستمر الزيارة عدة أيام تلبية لدعوة المشيخة الإسلامية، حيث تشهد الزيارة توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الشؤون الإسلامية.

ويلتقي وزير الشؤون الإسلامية، خلال الزيارة برئيس مجلس الوزراء البوسني السيد زوان تيغيلتيا، ورئيسة مجلس النواب في البرلماني البوسني السيدة بوريانا كريشتو، ورئيس مجلس الشعوب في البرلمان المهندس باكر عزت بيغوفيتش، والمفتي العام ورئيس المشيخة الإسلامية الدكتور حسين كفازوفيتش.

ويزور آل الشيخ، مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في سراييفو الذي يعد أكبر معلم إسلامي ثقافي بدول البلقان شيدته السعودية وتشرف على أعماله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فضلًا عن زيارة عدد من معالم دولة البوسنة والهرسك، كمسجد غازي خسرو بيك بالمدينة القديمة، والمكتبة الخاصة به.

الشؤون الإسلامية
زيارة رسمية
البوسنة والهرسك

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15242
منذ 15 دقيقة
زيارة خارجية يعني لمسؤول محلي

إعلان توسعة خارجية للمسؤولية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
زيارة خارجية يعني لمسؤول محلي إعلان توسعة خارجية للمسؤولية
د محمد ماجد بخش
الله يحمينا جميعا ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء وضيق
د محمد ماجد بخش
عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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