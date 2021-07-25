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لا تفكر تتهور في السيول

منذ ساعة
650
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130989
منذ 44 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه ..

.. هذا فعل السيول يازول ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
4lovex2
لاتتشمتون ترا صدق كلامها صحيح الوحدة شينه وإنا بنفسي اعاني منها إذا الإنسان عايش لوحده تجيه ضيقه صدر وهموم لايعلم عنها إلا الله وحده.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعوض عليهاا ..
رااايق
أشفيه هذا درعم كذا ** لا يكون هذا اللي يوصل طلبات *** هههههههههههههههه

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