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محد درى عنه
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130990
منذ 56 دقيقة
يالك من مقروود ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
4lovex2
لاتتشمتون ترا صدق كلامها صحيح الوحدة شينه وإنا بنفسي اعاني منها إذا الإنسان عايش لوحده تجيه ضيقه صدر وهموم لايعلم عنها إلا الله وحده.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعوض عليهاا ..
رااايق
أشفيه هذا درعم كذا ** لا يكون هذا اللي يوصل طلبات *** هههههههههههههههه
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