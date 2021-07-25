نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إلزام الرياضيين بوضع الكمامات في الأولمبياد باستثناء لحظة التتويج

منذ 10 ساعات
1980
إلزام الرياضيين بوضع الكمامات في الأولمبياد باستثناء لحظة التتويج

ماجد محمد (صدى):
أكدت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأحد، على وجوب وضع الرياضيين الكمامات في كافة منشآت أولمبياد طوكيو، بما في ذلك مراسم تسليم الميداليات، وذلك ضمن إجراءات المنظمين لمواجهة فيروس "كورونا".

وأوضحت اللجنة، أنه سيتم السماح للرياضيين الفائزين بخلع الكمامات على منصة التتويج لفترة وجيزة لمدة 30 ثانية من أجل التقاط صور مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وخلال نهائيات السباحة، خلع الأمريكي تشيس كاليش كمامته على منصة التتويج بعد أن أحرز ذهبية سباق 400 متر فردي متنوع.

وكان يقف بجوار مواطنه صاحب الميدالية الفضية جاي ليذرلاند الذي لم يكن يضع كمامة أيضا والأسترالي بريندون سميث صاحب البرونزية الذي خلع كمامته أيضا.

 

 

الأولمبياد
فيروس كورونا
أولمبياد طوكيو
وضع الكمامات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
زيارة خارجية يعني لمسؤول محلي إعلان توسعة خارجية للمسؤولية
د محمد ماجد بخش
الله يحمينا جميعا ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء وضيق
د محمد ماجد بخش
عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

أخر الأخبار

"النمر" يكشف عن العدد المسموح به من أكواب القهوة يوميا
"النمر" يكشف عن العدد المسموح به من أكواب القهوة يوميا
منذ 8 دقائق 1152
الأرصاد: الأيام القادمة ستشهد عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية (فيديو)
الأرصاد: الأيام القادمة ستشهد عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية (فيديو)
منذ 10 دقائق 1162
قائد منتخب ألمانيا يطلب الزواج من صديقته بعد مباراة الأخضر
قائد منتخب ألمانيا يطلب الزواج من صديقته بعد مباراة الأخضر
منذ 30 دقيقة 1378
ضبط 4 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة
ضبط 4 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة
منذ 39 دقيقة 1258
الهلال يتغلب على إليريا السلوفيني بثلاثية نظيفة
الهلال يتغلب على إليريا السلوفيني بثلاثية نظيفة
منذ 56 دقيقة 1509
المملكة تزود ماليزيا بمساعدات طبية لمواجهة كورونا (فيديو)
المملكة تزود ماليزيا بمساعدات طبية لمواجهة كورونا (فيديو)
منذ ساعة 1297
"الزعاق" يوضح تأثير موسم المرزم على ثمرة النخيل والثعابين "فيديو"
"الزعاق" يوضح تأثير موسم المرزم على ثمرة النخيل والثعابين "فيديو"
منذ ساعة 1540
" الداخلية " تكشف عن موعد سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت 
" الداخلية " تكشف عن موعد سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت 
منذ ساعة 2512
بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات
بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات
منذ ساعتين 1549
الحمدان يوضح سبب خسارة الأخضر الأولمبي أمام ألمانيا
الحمدان يوضح سبب خسارة الأخضر الأولمبي أمام ألمانيا
منذ ساعتين 2182