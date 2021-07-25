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بالفيديو.. مستشار تربوي يكشف خطة وزارة التعليم لعودة الدراسة حضوريًا

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. مستشار تربوي يكشف خطة وزارة التعليم لعودة الدراسة حضوريًا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة تحصين الطلاب ضد كورونا استعدادا للعودة الحضورية إلى 30%

وقال المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي لقناة " الإخبارية "إأنه يجب على الأسر بسرعة إعطاء أبنائهم اللقاحات استعدادًا للدراسة حضوريًّا، مشيرًا إلى أن اللقاح أمن وفعال.

وأضاف : التعليم لديه خطة لعودة الطلاب إلى المدارس حيث لايزيد عدد الطلاب في الفصل عن 20 طالب والفصل الدراسي سوف ينقسم إلى قسمين، و5 أيام خلال اسبوعين دراسة.

وأوضح الحمادي أن عودة الطلاب ستكون في 21 محرم المقبل أي بعد شهر و6 أيام، والتي تليها عودة المعلمين والمعلمات في 14 محرم، وتسبقها عودة الهيئة الإدارية في 29 ذو الحجة الجاري لتهيئة المدارس بعد انقطاع عامين تقريبًا.

وأكد على أهمية التهيئة النفسية للطلاب والطالبات؛ خاصة بعد انقطاع قرابة السنتين عن المدارس ومساعدتهم على تنظيم الوقت بالتشجيع على النوم مبكرًا وعدم السهر.

وتَوقع بأن تكون الدراسة في المرحلة الابتدائية (تعليمًا عن بُعد)، كما ستقسم الدراسة في الفصول إلى شعبتين، ويحضر الطلاب 5 أيام خلال أسبوعين.

الطلاب
وزارة التعليم
كورونا
اللقاحات

التعليقات

خالد الحربي
خالد الحربي عدد التعليقات : 119
منذ 27 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
اللهم احفظ علينا هذه النعم وعلى الله توكلنا
وكل عام وانتم بخيروصحة وسلامة
ودمتم بحفظ الله سالمين
زائر
زائر عدد التعليقات : 4788
منذ 21 دقيقة
الدراسة عن بعد وصعب يكون هناك اي حضور لطلاب والحالات مازالت في ارتفاع
خالد الحربي
خالد الحربي عدد التعليقات : 119
منذ 21 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
خالد الحربي
خالد الحربي عدد التعليقات : 119
منذ 21 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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الله المستعان
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