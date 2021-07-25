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أول تحرك من إمارة جازان بشأن قائد مركبة تعمد عبور الأودية أثناء جريانها

منذ ساعتين
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أول تحرك من إمارة جازان بشأن قائد مركبة تعمد عبور الأودية أثناء جريانها

جازان (صدى):
قالت حساب إمارة منطقة جازان أن الجهات المختصة ممثلة في الدفاع المدني والمرور وبتوجيهات سمو أمير منطقة جازان، اتخذت اجراءاتها بتطبيق مخالفة (المجازفة بعبور الأودية والشعاب اثناء جريانها) على قائد المركبة المتهور بعبور سيول وادي جيزان و من يتجاوز الأنظمة بالمجازفة بعبور السيول.

جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة جرف السيول لسيارة حاول قائدها عبور وادي بجازان.

يذكر أن منطقة جازان شهدت خلال الأيام الماضية أمطاراً بين الغزيرة وشديدة الغزارة على معظم محافظاتها، سالت على إثرها معظم أودية المنطقة.

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شاهد.. لحظة جرف السيول لمركبة في وادي جازان

سيول
إمارة جازان
الأودية

التعليقات

سلطان
سلطان عدد التعليقات : 721
منذ ساعة
سبحان الله ناس مبوشة عقولها رجال وليس برجال
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130989
منذ 16 دقيقة
يستاهل مايجيه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
4lovex2
لاتتشمتون ترا صدق كلامها صحيح الوحدة شينه وإنا بنفسي اعاني منها إذا الإنسان عايش لوحده تجيه ضيقه صدر وهموم لايعلم عنها إلا الله وحده.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعوض عليهاا ..
رااايق
أشفيه هذا درعم كذا ** لا يكون هذا اللي يوصل طلبات *** هههههههههههههههه

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