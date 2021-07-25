تحديد نسبة سكر الدم من خلال قراءة الكف

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكدت دراسة أعدها أخصائيو العيادة الطبية البريطانية، أنه يمكن التعرف على مستويات السكر الخطيرة في الدم من خلال قراءة راحة الكف؛ حيث أن متلازمة الذراع المصابة بداء السكري والمعروفة أيضا باعتلال مفصل الركبة السكري، تحدث بسبب عدم كفاية التحكم بنسبة السكر في الدم.
وأوضحت الدراسة، أن متلازمة اليد الصلبة السكرية هي اضطراب جلدي يتميز بمحدودية حركة مفاصل اليدين والأصابع، لافتة إلى أنه مع المرض، يحدث تصلب في الأصابع أولا وخاصة في الخنصر، ولكن بمرور الوقت يمكن للتصلب أن يغطي اليد بأكملها، حيث يلاحظ أن جلدها سميك أو حتى شمعي.
وأشارت الدراسة إلى أنه لتحديد المرض عليك ضم راحة يدك، وفي حال إصابتك بهذه المتلازمة فلن تلامس الأصابع كفك وفي هذه الحالة عليك استشارة طبيب مختص.