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منتخب مصر الأولمبي يسقط أمام الأرجنتين بهدف

منذ 10 ساعات
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منتخب مصر الأولمبي يسقط أمام الأرجنتين بهدف

نواف السالم (صدى):
تغلب منتخب الأرجنتين على منتخب مصر الأولمبي اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لدورة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وقدم الفراعنة شوطا جيدا لكن في النصف الثاني من المواجهة ، أحرز فاكوندو ميدينا في الدقيقة 52 هدف الارجنتين الوحيد ليخسروا لأول مرة في البطولة ولتقتنص الأرجنتين أول 3 نقاط.

وبهذه النتيجة، تراجعت مصر للمركز الرابع بفارق هدف عن إسبانيا الثالثة ورصيد كل منهما نقطة، بينما ارتقت الأرجنتين لوصافة ترتيب المجموعة بفارق هدف عن أستراليا المتصدرة بثلاث نقاط.

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
الله يحمينا جميعا ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء وضيق
د محمد ماجد بخش
عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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