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المسند يتوقع ارتفاع درجة الحرارة اليوم بشكل محسوس في معظم المناطق

منذ 10 ساعات
2030
المسند يتوقع ارتفاع درجة الحرارة اليوم بشكل محسوس في معظم المناطق

فاطمة المالكي (صدى):
توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً مؤسّس ورئيس لجنة تسميات، الدكتور عبدالله المسند اليوم انحصار الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق ‎جازان، ‎عسير ‎،الباحة وقد تمتد ناحية ‎الربع الخالي، بالإضافة إلى أجزاء من ‎اليمن و ‎عمان في اليوم الثاني عشر من حالة تروية المطرية.

وقال أن ‏الأسبوع الماضي (أبرد) من الأسبوع الحالي، حيث من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة من اليوم وبشكل محسوس في كل المناطق عدا المرتفعات الجنوبية الغربية،

وقد تتراجع الحرارة قبيل نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن أشد القطعات حراً الشرق ثم الوسط ثم المدينة

‏و‏أضاف المسند أن سهيل يظهر ‎ مبكراً اليوم في ‎اليمن (25 يوليو)،وفي ‎جازان في 7 أغسطس،وفي وسط ‎المملكة في 24 أغسطس،وفي أقصى شمال المملكة في 8 سبتمبر وهكذا ولا يعني ذلك بالضرورة أن الخصائص الجوية والمناخية لنوء سهيل تتكرر في كل هذه التواريخ،

 

الأمطار
المسند
ارتفاع درجة الحرارة

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
الله يحمينا جميعا ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء وضيق
د محمد ماجد بخش
عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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