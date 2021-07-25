نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الصندوق العقاري" يُودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"

منذ ساعة
1654
1
"الصندوق العقاري" يُودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"

الرياض (صدى):
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 734 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يوليو من العام الجاري 2021م.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم هذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، لافتاً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى يوليو الجاري، تجاوزت 29.6 مليار ريال.

وبين أن برنامج القرض العقاري المدعُوم يُمكن مستفيدي برنامج "سكني" من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، مؤكداً على استمرار الصندوق في دعم القروض العقارية ضمن "سكني" بشكل شهري بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030 - بهدف رفع نسب تملك الأسر السعودية للمساكن 70% نهاية 2030م.

وأكد بن ماضي على دور الصندوق التكاملي مع منظومة الإسكان من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري بهدف تسهيل وتبسيط رحلة المواطنين ضمن خيارات تمويلية وسكنية متنوعة تُمكنهم من تملك المسكن الملائم لتطلعاتهم، لافتاً إلى أن مبالغ الدعم السكني تُودع كل يوم (24) من كل شهر ميلادي.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات "القرض المدعُوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الالكترونية .

ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة في حين تستقبل فروع الصندوق المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

صندوق التنمية العقارية
مستفيدي
سكني
ايداع

التعليقات

هادي
هادي عدد التعليقات : 30
منذ 27 دقيقة
حسبي الله عليكم من صندوق فاشل
نحن متقاعدين برواتب سيئه جدا
ولا هناك جهات تمويليه تمولنا بسب الراتب الضعيف
والعقار ارتفع بنسبه جنونية حراميه العقار لهم دور كبير

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

هادي
حسبي الله عليكم من صندوق فاشل نحن متقاعدين برواتب سيئه جدا ولا هناك جهات تمويليه تمولنا بسب الراتب الضعيف والعقار ارتفع بنسبه جنونية حراميه...
رااايق
الماء مع الأكل يسبب كرش *** والبعض يقول كبر الكرش يعطيك رزه هيبة و وقار ** خاصة أذا وهو يقولها يمسح على الكرش وهو...
بلسم الروح
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ولجميع موتى المسلمين
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** الله يعوضك عنها خير **
رااايق
المثل يقول الحقران يقطع المصران *** بس أنتي بعيده عنه والدليل واضح كله قرقر وثرثره *** !!!! وعلى قولة بنورة ** مالي ومال الناس...

أخر الأخبار

بالفيديو.. مستشار تربوي يكشف خطة وزارة التعليم لعودة الدراسة حضوريًا
بالفيديو.. مستشار تربوي يكشف خطة وزارة التعليم لعودة الدراسة حضوريًا
منذ 12 دقيقة 1300
"ديوان المظالم" يطلق خدمة حاسبة استرشادية للمدد النظامية عبر بوابته الرقمية
"ديوان المظالم" يطلق خدمة حاسبة استرشادية للمدد النظامية عبر بوابته الرقمية
منذ 21 دقيقة 1544
إلزام الرياضيين بوضع الكمامات في الأولمبياد باستثناء لحظة التتويج
إلزام الرياضيين بوضع الكمامات في الأولمبياد باستثناء لحظة التتويج
منذ 32 دقيقة 1537
أول تحرك من إمارة جازان بشأن قائد مركبة تعمد عبور الأودية أثناء جريانها
أول تحرك من إمارة جازان بشأن قائد مركبة تعمد عبور الأودية أثناء جريانها
منذ 41 دقيقة 12083
امرأة محظوظة تنجو من الموت
امرأة محظوظة تنجو من الموت
منذ 51 دقيقة 576
مسحة كورونا ولا تعذيب !
مسحة كورونا ولا تعذيب !
منذ 56 دقيقة 609
موظفين ينتقمون من المدير
موظفين ينتقمون من المدير
منذ ساعة 596
تحديد نسبة سكر الدم من خلال قراءة الكف
تحديد نسبة سكر الدم من خلال قراءة الكف
منذ ساعة 1728
"الصندوق العقاري" يُودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"
"الصندوق العقاري" يُودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"
منذ ساعة 1654
منتخب مصر الأولمبي يسقط أمام الأرجنتين بهدف
منتخب مصر الأولمبي يسقط أمام الأرجنتين بهدف
منذ ساعة 1647