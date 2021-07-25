تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
خاف من الشرطي وفقد السيطرة
منذ 7 ساعات
1044
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131011
منذ ساعة
راح بااللخبطه والخربطه والموتر باالعرفطه .. مقرود ..
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
winner4ever
الحكم ظلم المنتخب بعدم احتساب هدف الحمدان...هناك خلل كبير في دفاع المنتخب...ما قصروا صقورنا الخضر وبيض الله وجيههم
بلسم الروح
الله يحفظ الجميع من كل شر ومكروه
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الأمراض ويقينا مسبباتها .. اللهم آمين .. .. شكراً يا دكتور ، بارك الله فيكم وفي جهودكم بارك الله فيكم .. آمين...
ابو محمد 😎 ✍️
تعوذن من الشيطان يا بنيات ، مايصلح كذا ، ماهو زين ..
أخر الأخبار
توضيح من "توكلنا" بشأن الحالات الصحية على التطبيق
منذ 4 دقائق
1079
الاتحاد يرغب في التعاقد مع " خربين " خلال الانتقالات الصيفية الجارية
منذ 13 دقيقة
1190
بالفيديو .. أفعى تثير ذعر متنزهين في حديقة بمكة المكرمة
منذ 23 دقيقة
1360
البرازيلي "سيلفا" ينضم رسميًا لصفوف الفيصلي
منذ 51 دقيقة
1291
التحقيق في شكوى ضد طبيب أفشى أسرار الفنانة ياسمين عبدالعزيز
منذ 55 دقيقة
401
الإطاحة بمقيمين ومخالف امتهنوا رصد وسرقة عملاء البنوك في الرياض
منذ ساعة
1338
السفير السعودي باندونيسيا:إصابات السعوديين بكورونا انخفضت إلى 6 حالات اثنتان منها حرجة "فيديو"
منذ ساعة
1402
"القرني" ينضم لبعثة الشباب في إسبانيا
منذ ساعة
1465
استشاري: "الجاثوم" يعد أحد أعراض مرض النوم القهري "فيديو"
منذ ساعة
1725
بالفيديو .. تحديد ضوابط وشروط العمرة للقادمين من الخارج
منذ ساعة
1614