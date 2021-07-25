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4 وظائف شاغرة في شركة إمداد الخبرات بالرياض

منذ 11 ساعة
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4 وظائف شاغرة في شركة إمداد الخبرات بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة إمداد الخبرات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 4 وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُصمم (UX / UI): درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمصمم (UX / UI) أو مجال ذات صلة، وأخصائي قاعدة بيانات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال هندسة البيانات أو مجال ذات صلة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى مطوّر دوت نت: درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تصميم أو التطوير باستخدام .NET core و C#، ومُصمم ويب: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمُصمم ويب.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم من خلال:

1- مُصمم (UX / UI).

2- أخصائي قاعدة بيانات .

3- مطوّر دوت نت .

4- مُصمم ويب.

 

 

وظائف
الرياض
شركة إمداد الخبرات

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