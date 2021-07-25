4 وظائف شاغرة في شركة إمداد الخبرات بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة إمداد الخبرات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 4 وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُصمم (UX / UI): درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمصمم (UX / UI) أو مجال ذات صلة، وأخصائي قاعدة بيانات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال هندسة البيانات أو مجال ذات صلة.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى مطوّر دوت نت: درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تصميم أو التطوير باستخدام .NET core و C#، ومُصمم ويب: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمُصمم ويب.
وأشارت الشركة، إلى أن التقديم من خلال:
1- مُصمم (UX / UI).
2- أخصائي قاعدة بيانات .
3- مطوّر دوت نت .
4- مُصمم ويب.