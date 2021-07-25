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إلهام الفضالة تستعين بفيديو لفهد بشارة للرد على منتقدي زواجها من شهاب جوهر

منذ ساعتين
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إلهام الفضالة تستعين بفيديو لفهد بشارة للرد على منتقدي زواجها من شهاب جوهر

خالد الظفيري (صدى):
ردت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة مقطع على الانتقادات التي تعرضت لها بعد زواجها من الفنان الكويتي شهاب جوهر بطريقتها الخاصة.

ونشرت الفضالة مقطع فيديو للكاتب والناشط الكويتي فهد بشارة وهو يقول: "أنا عمري ما أذيت أحداً ولا جرحت أحداً ولا ليَّ شغل بأحد.. ماهمني من حبني ومين كرهني.. وما همني من ذم فيني ومن مدحني.. عايش لحالي وعمري ما كان لي شغل في أحد". وتابع: "تقولولي ده حب نفس وأنت أناني.. أيوه أنا أناني لنفسي.. عمر ما كان حب النفس أنانية.. وطالما أنا ما أذيت أحد فليرحل من يرحل ويبقى من يبقى"، مرفقةً ذلك بإيموجي التصفيق، لكي تُؤكد أن هذا الكلام يتوافق جداً مع ما يحدث معها.

وفي وقت سابق حسمت إلهام الفضالة الجدل حول الأخبار المتداولة مؤخراً عن رفض ابنتها زواجها من مواطنها الفنان شهاب جوهر ، حيث نشرت فيديو وهي تحمل أحفادها، وتحتفل معهم بأول أيام عيد الأضحى المبارك كما نشرت صورة لبوكيه كبير من الورود، مقدم من ابنتها وزوجها لتهنئتها هي وزوجها بالعيد.

إلهام الفضالة
شهاب جوهر
فهد بشارة

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9570
منذ ساعة
المثل يقول الحقران يقطع المصران ***

بس أنتي بعيده عنه والدليل واضح كله قرقر وثرثره *** !!!!

وعلى قولة بنورة ** مالي ومال الناس ***

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أحدث التعليقات

هادي
حسبي الله عليكم من صندوق فاشل نحن متقاعدين برواتب سيئه جدا ولا هناك جهات تمويليه تمولنا بسب الراتب الضعيف والعقار ارتفع بنسبه جنونية حراميه...
رااايق
الماء مع الأكل يسبب كرش *** والبعض يقول كبر الكرش يعطيك رزه هيبة و وقار ** خاصة أذا وهو يقولها يمسح على الكرش وهو...
بلسم الروح
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ولجميع موتى المسلمين
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** الله يعوضك عنها خير **
رااايق
المثل يقول الحقران يقطع المصران *** بس أنتي بعيده عنه والدليل واضح كله قرقر وثرثره *** !!!! وعلى قولة بنورة ** مالي ومال الناس...

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