بالصور.. سيارات متوسطة السعر في أسواق المملكة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يضم سوق السيارات في المملكة عددا من المركبات عالية الأداء والفخمة والفارهة، كما يضم أيضا عددا من الطرازات الاقتصادية في قوتها وكمالياتها، وأيضا في سعرها، والمخصصة للفئة متوسطة الدخل.
ويعد طراز بي واي دي F3 ضمن فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 108 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال؛ حيث يبلغ سعر أوتوماتيك / GLX-I 2021 بسعر 48,400 ريال.
وتحصل السيارة رينو سيمبول على قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي ، لينتج قوة 102 حصان ، تتصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.4 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، وأسعارها: أوتوماتيك / PE 2021 بسعر 44,930 ريال، أوتوماتيك / SE 2021 بسعر 49,940 ريال.
وتشمل كيا بيكانتو محرك 1200 سي سي بنزين بقوة 100 حصان ، وتتسارع السيارة في أفضل الحالات من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 10.3 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى 180 كلم/س، أوتوماتيك / BASE 2021 بسعر 42,620 ريال، فضلًا عن دعم طرازات شانجان ألسفن الفئة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 107 حصان وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.
وتأتي السيارة بسعر أوتوماتيك / بيزك 2022 بسعر 32,900 ريال، أوتوماتيك / فول اوبشن 2022 بسعر 36,900 ريال، فيما تتزود السيارة ام جي 5 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان ، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر ، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، أوتوماتيك / STD 2021 بسعر 47,900 ريال.