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ليليا الأطرش تثير غضب الجمهور بسبب ألفاظها النابية في بث مباشر

منذ 12 ساعة
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ليليا الأطرش تثير غضب الجمهور بسبب ألفاظها النابية في بث مباشر

بيروت (صدى):
تعرضت الممثلة ليليا الأطرش لهجوم لاذع بسبب ألفاظها السيئة وعدم اتزانها في الردّ على متابعيها خلال بث مباشر أثناء حضورها لحفل النجمين اللبنانيين وائل كفوري وملحم زين يوم مساء الجمعة في دبي.

كانت الفنانة السورية قد حرصت على مشاركة متابعيها بث مباشر لفترة غناء كفوري، بهدف منحهم الفرصة بمشاهدته، خاصة أولئك الذين يصعب عليهم التواجد في الحفلات، لكنها تفاجأت ببعض التعليقات التي حملت إتهامات وإهانات لها من بعض متابعيها، وهو ما دفعها للردّ عليهم بالأسلوب نفسه.

واتهمها البعض بالثمالة فتعمدت إلى الردّ بطريقة حاسمة وشتم بعض متابعيها بألفاظ نابية وخادشة وطلبت من المنزعج الخروج من صفحتها، وهو ما استفز الجمهور وأغضبهم، لتنال عليها الشتائم والتعليقات القاسية.

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د محمد ماجد بخش
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عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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