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أوقات العمل في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات

منذ 12 ساعة
17833
أوقات العمل في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات

الرياض (صدى):
أوضح الفحص الدوري للسيارات، اليوم الأحد، أوقات العمل في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات.

وقال أن الأوقات في محطات: الرياض 1، الرياض 2، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة 1، جدة 2، الدمام، الهفوف، أبها، الطائف، تبوك، حائل، القصيم، الخرج، جيزان، نجران، ينبع، حفر الباطن، هي: من الساعة 7 صباحًا إلى 11 مساءًا (من الأحد إلى الخميس)، بينما من 7 صباحًا إلى الساعة 10 مساءًا (يوم السبت).

وأشار إلى أن ساعات العمل في محطات: الجوف، بيشة، المجمعة، الباحة، محايل عسير، عرعر، القريات، وادي الدواسر، الخفجي، الخرمة، الرس، هي: الساعة 7 صباحًا إلى 4 عصرًا (من الأحد إلى الخميس)، ومن الساعة 7 صباحًا إلى 2 ظهرًا (يوم السبت)، فيما تتوقف المحطة لأداء الصلاة لمدة 30 دقيقة لكل فريضة حسب نظام العمل.

السيارات
محطات الفحص الدوري
أوقات العمل

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
الله يحمينا جميعا ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء وضيق
د محمد ماجد بخش
عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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