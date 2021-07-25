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الموت يغيب الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان

منذ ساعة
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الموت يغيب الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان

علي القحطاني (صدى):
غيب الموت اليوم الأحد، الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان، وسيُصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم في مسجد الملك خالد بأم الحمام في الرياض، فيما سيتم دفن الجثمان في مقبرة العمارية.

وكان نجل الشيخ ثنيان بن فهد، فهد الثنيان أعلن وفاة والده عبر حسابه في تويتر حيث قال" ‏إنا لله وإنا إليه راجعون

إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فِراقك يا والدي لمحزونون,انتقل الى رحمة الله والدي ثنيان بن فهد الثنيان وسوف يصلى عليه ان شاء الله اليوم الاحد في جامع الملك خالد بعد صلاة العصر و الدفن في مقبرة العمارية".

ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

فهد الثنيان
الموت
ثنيان بن فهد الثنيان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15253
منذ 55 دقيقة
رحم الله شيخنا الفاضل وأسكنه فسيح جنات النعيم

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أحدث التعليقات

رااايق
هههههههههههههههههههههههه
فهد آل قنيعير
زوجك الشاه أهي من احتل الاحواز طمعن في النفط الخميني جته بارده مبردة وكمل القمع
د محمد ماجد بخش
صح
محمد الحربي
متى تنقرض هالحشرات التي لا تحترم انظمة المرور ولا تحترم الآخرين ولا تحترم الطرق ولا تحترم المسار ولا تعرف الانتظار والتأني وان هناك أولوية...
كلام مليان
وضاحي خرفان !! وش وضعه

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