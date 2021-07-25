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تطبيق كلوب هاوس يعرض بيانات مستخدميه للبيع

منذ 12 ساعة
1962
تطبيق كلوب هاوس يعرض بيانات مستخدميه للبيع

وكالات (صدى):
عرض تطبيق كلوب هاوس، بيانات مستخدميه للبيع في الدارك ويب، حيث يشكل ذلك خطورة على خصوصية المستخدمين.

وذكر الخبير السويسري مارك ريف أن التطبيق قام ببيع أرقام أشخاص تمت مزامنة معلوماتهم من قوائم جهات اتصال مستخدمي التطبيق.

وأضاف أن ذلك يجعل كل من تعامل مع التطبيق ولو بشكل غير مباشر، مدرجًا في قائمة البيع، حتى لو لم يكن لديه حساب في التطبيق، حيث تضم القائمة 3.8 مليارات رقم هاتف، إضافة لمعلومات الأشخاص الذين تمت مزامنتها من قوائم الاتصال.

وأشار إلى أن تطبيق كلوب هاوس غير أمين، ويتاجر بخصوصية مستخدميه بعرض بياناتهم للبيع، وأنه يُعاني عديدًا من الثغرات والعيوب الأمنية، التي جعلت منه بيئة مفتوحة لعمليات القرصنة ومغامرات الهكرز، ما عرّض بيانات مستخدميه لعملية انكشاف كبيرة وخطيرة في تاريخ تطبيقات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعا إلى حجبه في عدد من الدول.

وتابع أن قاعدة بيانات هواتف مستخدمي تطبيق كلوب هاوس معروضة للبيع في الدارك ويب، وتحتوي على 3.8 مليار رقم هاتف، وهذه القائمة لا تتضمن أرقام مستخدمي التطبيق فحسب، بل أرقام أشخاص تمت مزامنة معلوماتهم من قوائم جهات اتصال مستخدمي التطبيق.

وأكد على أن تطبيق كلوب هاوس سمح بحدوث انتهاكات أخلاقية ودينية عديدة، منها التحرش الجنسي وسب الذات الإلهية والدعوة إلى الإلحاد والشذوذ والانحلال، مما يجعل اتخاذ إجراءات تجاه التطبيق مسألة مُهمة وبالاتجاه الصحيح.

بيانات
خصوصية
كلوب هاوس
مارك ريف

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
زيارة خارجية يعني لمسؤول محلي إعلان توسعة خارجية للمسؤولية
د محمد ماجد بخش
الله يحمينا جميعا ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء وضيق
د محمد ماجد بخش
عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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