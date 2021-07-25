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يوفنتوس يحسم موقف رونالدو من الاستمرار مع الفريق

منذ 13 ساعة
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يوفنتوس يحسم موقف رونالدو من الاستمرار مع الفريق

وكالات (صدى):
أكد نائب رئيس نادي يوفنتوس، التشيكي بافيل نيدفيد، إن نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيعود لتدريبات الفريق من أجل الإعداد للموسم الجديد.

وأوضح نيدفيد أن رونالدو سيستمر مع يوفنتوس بعد عودته للتدريبات ولن يرحل، حيث قال: "كريستيانو رونالدو سيعود غدا الاثنين للتدريبات وسيبقى معنا".

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية عن رغبة النجم البرتغالي في الرحيل عن الفريق الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وارتبط اسمه بداية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان أو العودة إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد، قبل أن تعلن بعض المواقع الإيطالية، أن مانشستر سيتي مرشح بقوة للتعاقد مع صاحب الكرات الذهبية الخمس.

يوفنتوس
رونالدو
بافيل نيدفيد

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
الله يحمينا جميعا ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء وضيق
د محمد ماجد بخش
عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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