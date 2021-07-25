شاب يحاول قتل خطيبته بلعبة "اليويو"

لندن (صدى):
حاول شاب بريطاني شنق خطيبته بخيط "اليويو"، في نية منه لقطع رأسها، حيث قرر عدم الاستسلام للشرطة في بسمارك بولاية نورث داكوتا، ودخل في حالة من الاضطراب.
وقالت الفتاة إنها أثناء قيادة السيارة برفقته إلى قسم الشرطة، استمر الشاب في ركل لوحة القيادة والزجاج الأمامي للسيارة وتهديدها، وأخبرها بأنه "سيقتلها" مرتين.
وأضافت إنها اضطرت لكسر إشارة مرور حتى تتمكن من الوصول إلى قسم الشرطة بشكل أسرع" لأنها كانت تخشى أن يقتلها".
وتابعت : "قام ديريك بلف خيط لعبة يويو حول عنق ميشيل وربط الخيط في محاولة لقتلها بينما كانت تتحول إلى ساحة انتظار السيارات في قسم الشرطة".
ولم يعمل خيط اليويو كما خطط ديلمان رغم تغييره بسلك حاد، عندها ألقت خطيبته بنفسها من السيارة وهربت في محاولة للوصول إلى مركز الشرطة.