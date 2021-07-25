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أطعمة تساعد على تخفيف آلام المفاصل

منذ 13 ساعة
2834
أطعمة تساعد على تخفيف آلام المفاصل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قال خبراء من المنظمة الأمريكية للمتقاعدين (AARP)، أن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين K يمكن أن تقلل الألم في هشاشة العظام.

وأوضح الخبراء أن الأسماك الدهنية، مثل السلمون على أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكنها تقليل الالتهاب والمساعدة على تقليل الأعراض. يجب تناوله مرتين في الأسبوع. كما أن بذور الشيا هي أفضل مصدر نباتي للأوميغا 3 ومصدر جيد للبروتين والألياف"،وفقاً لـ "سبوتنيك".

وأضاف الخبراء أن زيت الزيتون علاجأً آخر للمرض، لإنه يحتوي على مادة تعمل بشكل مشابه للعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، كما يحتوي التوت، مثل الكرز والتوت والعنب البري على الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تخفف الألم أيضاً.

كما يساعد الثوم على تقليل خطر الإصابة بالفصال العظمي في الورك، وتناول السبانخ والملفوف، اللذين يحتويان على فيتامين K، ضروري للحفاظ على صحة الغضروف، وفقاً للعلماء.. يعتقد بعض العلماء أن هذا الفيتامين يمنع التكلس (التصلب).

هشاشة العظام
الآم المفاصل الاسماك الدهنية

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
الله يحمينا جميعا ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء وضيق
د محمد ماجد بخش
عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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