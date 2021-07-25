أطعمة تساعد على تخفيف آلام المفاصل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قال خبراء من المنظمة الأمريكية للمتقاعدين (AARP)، أن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين K يمكن أن تقلل الألم في هشاشة العظام.
وأوضح الخبراء أن الأسماك الدهنية، مثل السلمون على أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكنها تقليل الالتهاب والمساعدة على تقليل الأعراض. يجب تناوله مرتين في الأسبوع. كما أن بذور الشيا هي أفضل مصدر نباتي للأوميغا 3 ومصدر جيد للبروتين والألياف"،وفقاً لـ "سبوتنيك".
وأضاف الخبراء أن زيت الزيتون علاجأً آخر للمرض، لإنه يحتوي على مادة تعمل بشكل مشابه للعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، كما يحتوي التوت، مثل الكرز والتوت والعنب البري على الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تخفف الألم أيضاً.
كما يساعد الثوم على تقليل خطر الإصابة بالفصال العظمي في الورك، وتناول السبانخ والملفوف، اللذين يحتويان على فيتامين K، ضروري للحفاظ على صحة الغضروف، وفقاً للعلماء.. يعتقد بعض العلماء أن هذا الفيتامين يمنع التكلس (التصلب).