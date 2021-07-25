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مواصفات نيسان باترول 2022 الجديدة

منذ 13 ساعة
2370
مواصفات نيسان باترول 2022 الجديدة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة نيسان اليابانية، اليوم الأحد، عن مواصفات السيارة نيسان باترول الجديدة لـ موديل 2022.

وتأتي السيارة بمحرك V8 ثماني الاسطوانات، سعة 5600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 428 حصان، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 560 نيوتن/متر.

بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات.

كما تأتي نيسان باترول 2022 الجديدة بالعديد من مواصفات الامن و السلامة مثل، منظومة المكابح عالية الأداء، ونظام التعليق وامتصاص الصدمات، و برنامج متابعة ضغط الإطارات، و برنامج مراقبة النقاط العمياء.

وتقدم السيارة نيسان باترول الجديدة موديل 2022 بقيمة تبدأ من 401 الف ريال.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
الله يحمينا جميعا ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء وضيق
د محمد ماجد بخش
عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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