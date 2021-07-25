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"الغذاء والدواء" تضع إشارات ضوئية لمنع التلاعب في الأغذية

منذ 13 ساعة
2196
"الغذاء والدواء" تضع إشارات ضوئية لمنع التلاعب في الأغذية

الرياض (صدى):
تعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء، على إعداد لائحة متكاملة للارتقاء بالغذاء من خلال الالتزام بإظهار البيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية بطريقة واضحة على واجهة بطاقة المنتج الأمامية لمنع الغش والتلاعب.

ومن الضروري أن تشتمل البيانات على (الطاقة – الدهون – الدهون المشبعة – مجموع السكريات – الملح) وأن يكون حبر الألوان المستعمل غير قابل للارتشاح، وأن تكون الأشكال الهندسية المطبوعة على البطاقة هي التي تحتوي على الألوان (الأخضر، البرتقالي، الأحمر) بينما الشكل الهندسي للطاقة فلا يصنف بأي لون.

وقد يتم إقرار هذه الضوابط خلال الأسابيع القادمة مع منح فرصة للمصانع والموردين للالتزام بالتعليمات الجديدة، فيما يجب وضع البيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية على الأغذية المعبأة بطريقة لا تسمح بفصلها عن العبوات.

 

 

الغذاء والدواء
إشارات ضوئية
الغش والتلاعب

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
الله يحمينا جميعا ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء وضيق
د محمد ماجد بخش
عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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