فتاة تقفز في نهر لإنقاذ "نحلة" من الغرق

لندن (صدى):
قفزت فتاة في نهر التايمز لإنقاذ نحلة قبل أن تغرق، وكادت الشابة أن تفقد أصابع قدميها أثناء محاولة الإنقاذ الدراماتيكية.
وأوضحت الفتاة التي تدعى صوفي هوكينز، التي تبلغ من العمر 19 عامًا، إنها غطست في الماء بالقرب من حانة ريفرسايد في ليشليد، بعد أن رصدت النحلة الغارقة:"كنت استمتع على متن قارب أحد الأصدقاء في الساعات التي سبقت الحادث الذي دفعني للذهاب إلى مستشفى".
وأضافت:"قفزت لمحاولة إنقاذ النحلة، وشعرت بألم في قدمي.ولم اتمكن من تحريكها"، متابعة: "لقد أصبت بالصدمة وكنت أعاني من الألم وأنا في الماء، لكن أخي قفز وتمكن من إنقاذي. سحبني إلى الشاطئ بالقرب من الحانة وساعدني زوجان آخران في إخراجي من الماء".
وكشف الأطباء أنها كادت أن تفقد أصابع قدميها، ولكنها أصيبت بتمزق في أصابع القدم، كما تضمن علاجها إجراء أشعة سينية للتأكد من عدم وجود أجسام غريبة في القدم ، والتنظيف تحت التخدير الموضعي.