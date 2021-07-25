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الموارد البشرية تحدد موعد التأمين على عقود العمالة المنزلية

منذ 14 ساعة
19007
الموارد البشرية تحدد موعد التأمين على عقود العمالة المنزلية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي عن تطبيق قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية مطلع العام المقبل 2022.

وقالت مصادر إنه سيتم ربط التأمين مع عقد التوسط لاستقدام العمالة المنزلية تقنيا بمنصة "مساند"، وفقًا لـ " الإقتصادية "

وأشارت إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستعمل على إصدار آلية التطبيق لاحقا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من بينها البنك المركزي ووزارة الداخلية.

ويضمن القرار حقوق صاحب العمل والعامل، وعديدا من المنافع لصاحب العمل والعامل، من بينها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.

بالإضافة إلى تعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل إضافة إلى تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.

الموارد البشرية
العمالة المنزلية
العمالة
تأمين

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
الله يحمينا جميعا ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء وضيق
د محمد ماجد بخش
عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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