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برنامج "العمل عن بعد" يعلن عن وظائف شاغرة

منذ 14 ساعة
2480
برنامج "العمل عن بعد" يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني، عن وظائف للرجال والنساء بنظام العمل عن ُبعد، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

وتضمنت الوظائف: أخصائي تسويق، أخصائي صناعة محتوى، أخصائي شؤون قانونية، مشرف قاعدة بيانات، مدير مشروع، مبرمج حاسب آلي، محاسب، كبير إداري موارد بشرية، وسيط تأمين عام، أخصائي تسويق إلكتروني.

وأشار إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 15/12/1442هـ الموافق 25/07/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكن التقديم من خلال موقعه الإلكتروني.

 

وظائف
العمل عن بعد
برنامج العمل عن بُعد

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
زيارة خارجية يعني لمسؤول محلي إعلان توسعة خارجية للمسؤولية
د محمد ماجد بخش
الله يحمينا جميعا ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء وضيق
د محمد ماجد بخش
عيب عليك .. يا دكتور
د محمد ماجد بخش
دنيا سيارة
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور احسنت وبعلمك نفعت ..

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