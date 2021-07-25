برنامج "العمل عن بعد" يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني، عن وظائف للرجال والنساء بنظام العمل عن ُبعد، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
وتضمنت الوظائف: أخصائي تسويق، أخصائي صناعة محتوى، أخصائي شؤون قانونية، مشرف قاعدة بيانات، مدير مشروع، مبرمج حاسب آلي، محاسب، كبير إداري موارد بشرية، وسيط تأمين عام، أخصائي تسويق إلكتروني.
وأشار إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 15/12/1442هـ الموافق 25/07/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكن التقديم من خلال موقعه الإلكتروني.